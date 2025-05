Criança atropelada em Bauru vai para o HE e passa por cirurgia

O menino de 3 anos que sofreu ferimentos graves após ser atropelado no final da tarde desta quinta-feira (8), juntamente com uma mulher e outras duas crianças, quando atravessava a avenida Rosa Malandrino Mondelli, na altura da rotatória com avenida Dr. Marcos de Paula Raphael, no Núcleo Mary Dota, em Bauru, foi transferido para o Hospital Estadual (HE) e passou por cirurgia na perna. Segundo publicação feita pela mãe, o menino ainda terá de passar por outros três procedimentos e segue estável, em coma induzido.

Conforme divulgado pelo JC com base em boletim de ocorrência (BO), a condutora do veículo que atingiu as vítimas, de 59 anos, contou que trafegava pela avenida Rosa Malandrino Mondelli em seu Hyundai Tucson quando, na rotatória, um carro atrapalhou sua visão e ela acabou atingindo a mulher, de 27 anos, e três meninos, um de 2 anos e dois de três anos.

Os quatro foram socorridos por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros. Segundo o BO, a mulher e dois filhos sofreram apenas escoriações. Já o outro garoto, de 3 anos, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geisel. Com fratura no fêmur e hemorragia interna, ele corria risco de morte e foi transferido para o HE.