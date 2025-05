Homem é preso por ameaçar a mãe com um pedaço de pau em Iacanga

Iacanga - Um homem de 28 anos foi preso preventivamente por policiais civis, nesta quinta-feira (8), em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), suspeito de ameaçar a mãe com um pedaço de pau, no último dia 25, alegando que ela não teria ficado ao lado do seu irmão quando ele foi preso, um dia antes, por tentativa de homicídio.

Após ser comunicado sobre as ameaças feitas à vítima no final de abril, o delegado Roberto Cabral Medeiros representou à Justiça pela decretação da prisão preventiva do filho dela, que tem antecedentes por furtos. O mandado foi cumprido na residência do investigado, no bairro Estância Iacanga, e ele ficou à disposição da Justiça.

O homem é irmão de um desempregado de 20 anos, que era recém-egresso do sistema prisional e foi preso em flagrante no último dia 24, em Iacanga, por tentativa de homicídio, após agredir a pauladas um homem de 49 anos em uma rua no bairro Nova Iacanga. A vítima sofreu lesões na cabeça e costas e fratura em um dos braços.