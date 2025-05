Websérie “Pequenas Histórias Desencontradas” inicia gravações

A narrativa gira em torno da figura ficcional da Dona do Bar, uma mulher que escuta o relato dos personagens de cada episódio. É ela que costura e liga as narrativas, dentro do seu simples boteco, espaço que torna-se quase que como um ambiente terapêutico. A partir dessas conversas, o roteiro atravessa temas como solidão, saudades, tempo, distância, liberdade e a complexidade das relações humanas.

Bauru será palco, nesta sexta-feira (9), das gravações da websérie Pequenas Histórias Desencontradas, projeto que une ficção e realidade para dar visibilidade às histórias cotidianas e que ganham um holofote através da iniciativa. A cidade não apenas abriga a narrativa, mas se transforma em personagem da série, com cenas sendo rodadas em pontos históricos e simbólicos para os bauruenses, como a Estação Ferroviária, a Rodoviária e o tradicional Bar do Jair.

A personagem principal do primeiro episódio é Bruna, uma jovem estudante que deixou o litoral para iniciar uma nova fase da vida em Bauru. Carregando o peso das mudanças e a saudade de casa, ela enfrenta conflitos internos ao se deparar com uma cidade desconhecida, repleta de novas rotinas, sons e silêncios diferentes daqueles que compunham seu cotidiano à beira-mar. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, Bruna encontra a Dona do Bar. Em uma conversa despretensiosa, mas cheia de escuta e acolhimento, ela começa a revisitar suas memórias e dores, encontrando palavras que a ajudam a ressignificar suas experiências e encontrar algumas respostas.

O projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento à Execução de Ações Culturais – Audiovisual, com recursos da Lei Paulo Gustavo (Bauru), e propõe uma criação que respeita o território, os corpos e as memórias locais. As filmagens acontecem em parceria com espaços já conhecidos da população, como o Bar do Jair — ícone da boemia bauruense — e também na região da antiga Estação Ferroviária e da Rodoviária, locais que carregam grande carga simbólica e afetiva para a cidade.

A seleção do elenco foi feita a partir da oficina gratuita "Videocorpo: narrativas desobedientes", realizada em abril, em Bauru. A atividade foi conduzida pelo Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Visual (NEC), da Universidade Estadual de Maringá, com coordenação de André Rosa e Milena Plahtyn — artistas e educadores com trajetória nacional e internacional em teatro, performance e audiovisual. A oficina propôs práticas corporais, experimentos com câmera e exercícios de atuação voltados à desconstrução de modelos tradicionais de representação, estimulando a criação de personagens a partir da escuta e da presença.