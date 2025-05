Mauro Mitiue é o novo presidente do Bauru Basket

Com ampla experiência na área de gestão e forte ligação com o basquete bauruense, Mauro Mitiue (CEO do Grupo Facimus) assume o comando com o compromisso de fortalecer o trabalho desenvolvido nos últimos anos e buscar novos avanços dentro e fora das quadras.

Mitiue estará acompanhado por nomes com forte ligação à história do time bauruense. O vice-presidente será Roberto Fornazari, que esteve à frente da presidência na temporada em que o clube conquistou o título do Novo Basquete Brasil (NBB), em 2016/2017. Já a tesouraria permanecerá sob responsabilidade de Hiroshi Tsumura, que segue no cargo após atuar na mesma função na diretoria cessante.

O Dragão tem um novo presidente! Nesta quinta-feira (8), o empresário Mauro Mitiue foi eleito para comandar a Diretoria Executiva da Associação Bauru Basketball Team no biênio 2025–2027. O resultado foi definido após Assembleia Geral Extraordinária, realizada na sede administrativa do clube.

"Assumo a presidência com o compromisso de dar continuidade a uma gestão que fez um trabalho extremamente eficiente. Estou próximo do time há muito tempo, pois a Facimus já patrocina o Bauru Basket há 14 temporadas. Sinto que, tanto pessoal quanto profissionalmente, chegou o momento de estar ainda mais presente no dia a dia da equipe, como forma de retribuir o carinho que Bauru me deu ao longo desses anos", afirmou o novo presidente.

A nova diretoria toma posse oficialmente no dia 1º de junho e terá mandato até maio de 2027. A gestão cessante, por sua vez, encerra sua empreitada com a sensação de dever cumprido. "Foram anos de muito trabalho, com erros e acertos, mas sempre com o objetivo de manter vivo e competitivo o projeto do Bauru Basket. Fizemos tudo com o coração e responsabilidade, mesmo diante de tantos desafios. Saio com a certeza de ter dado o meu melhor", avaliou Plínio Cabrini Júnior, que deixará o cargo de presidente nas próximas semanas.

Em seu mandato, o atual presidente acumulou a conquista do título da Liga Sul-Americana de 2022 e a campanha que levou o Dragão à semifinal do NBB 2023/2024.