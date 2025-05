A rede Soneda – A Casa da Beleza inaugurou, nesta sexta-feira (9), sua primeira loja em Bauru, no piso L2 do Boulevard Shopping. É a 19ª unidade da marca no estado e a primeira no Centro-Oeste Paulista.

O destaque da nova operação é o modelo híbrido com a Daiso Japan, marca japonesa de utilidades, papelaria e decoração. As duas empresas compartilham um espaço de mais de 1 mil m², com atendimento e operação integrados.

Fotos: Douglas Willian