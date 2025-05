Após quatro meses internada, morre Fabiana Lopes Mondelli

Após quatro meses de internação, Fabiana Lopes Mondelli, 40 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (8), em Bauru. Ela foi gravemente ferida ao tentar separar uma briga entre seus dois rottweilers, no início de janeiro deste ano.

A cerimônia de despedida já aconteceu. No entanto, muitos amigos ainda prestam homenagens nas redes sociais. Fabiana acolheu os cães quando ambos eram filhotes e tinha uma forte ligação com os animais, de modo que o ataque ocorrido na casa dela surpreendeu parentes e amigos.

Era por volta das 19h30 do dia 3 de janeiro, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrê-la. Os animais foram recolhidos pela pasta, com ajuda do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Desde então, ela lutava para se recuperar e contava com uma grande torcida, sendo que muitos, inclusive, chegaram a doar sangue para ajudá-la.