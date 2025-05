Du Mauad: O líder contra o único invicto!

Palmeiras e São Paulo no jogo mais aguardado da rodada...

Palmeiras e São Paulo é um clássico que por si só já chama muita atenção. Uma enorme história e uma rivalidade gigantesca. Nunca é apenas um jogo. Nesse domingo (dia 11), às 17h30, o Verdão recebe o Tricolor no Allianz Parque, em uma partida que tem tudo pra escrever mais uma página importante desse confronto. O Palmeiras vive o seu melhor momento na temporada. Isso é indiscutível. Depois da derrota na final do Paulistão pro Corinthians, Abel Ferreira conseguiu acertar o time. Jogadores cresceram de produção. Richard Rios, Felipe Anderson e o incansável Facundo Lopes são a base da equipe que tem um “diferente”. O que joga o Estêvão é um absurdo. Ouso dizer que o alviverde melhorou muito com a saída do Raphael Veiga. Líder do Brasileirão com 16 pontos, uma vitória nesse “Choque-Rei” vai provar o que todo mundo já sabe: o Palmeiras é favorito ao título...

Do outro lado tem o único invicto do campeonato. O São Paulo que empata demais (apenas 1 vitória nos 7 jogos) vê a partida como decisiva. Um divisor de águas pra definir até onde o Tricolor pode ir nesse Brasileiro. No último clássico entre eles ficou a revolta são-paulina com o “pênalti” que deu a vitória pro Palmeiras na semi do Paulista. Finalmente o Zubeldia acreditou na molecada de Cotia e os resultados estão aparecendo. Lucas Ferreira e Matheus Alves jogam muito. O jogo mais aguardado da rodada...