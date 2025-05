Artistas independentes são destaque em festivais

Já o Sarau Fora do Eixo, realizado pelo Coletivo Eixo 6, encerra sua temporada de 2025 no sábado (10) com uma edição voltada exclusivamente a artistas LGBTQIAPN . Criado como um espaço de experimentação cênica, o Sarau hoje circula por diferentes espaços culturais, com estrutura pensada para garantir acessibilidade e participação diversa.

Até domingo (11), Bauru recebe dois eventos que, apesar de diferentes em formato e foco, compartilham uma mesma essência: valorizar a produção cultural local por meio do incentivo a artistas independentes e da diversidade de linguagens. O Festival Ponto de Encontro - Sarau Celebrando Trajetos e o Sarau Fora do Eixo - Edição Orgulho LGBTQIAPN ocupam espaços públicos e independentes com teatro, música, dança, hip hop, circo e performance (programação no QR Code abaixo).

ATRAÇÕES

Reunindo mais de 40 atrações, ambos os eventos foram viabilizados por meio da Secretaria de Cultura de Bauru, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Segundo Talita Neves, produtora artística do Festival Ponto de Encontro, a seleção dos 36 artistas desta edição foi feita com base em indicações de participantes de edições anteriores. "Solicitamos aos artistas que já integraram o festival que sugerissem outros nomes da cena local. A partir disso, realizamos a curadoria, com o objetivo de circular cada vez mais artistas bauruenses para o público", explica.

Para Xel Magalhães, responsável pela curadoria do Sarau Fora do Eixo, o processo seletivo via chamamento público foi uma estratégia para incluir artistas fora dos circuitos tradicionais. "O chamamento nos permite conhecer artistas que ainda não estão no radar, mas que têm trabalhos alinhados com a arte que buscamos", afirma.