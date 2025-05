Bauru Basket encara o São Paulo em 1º jogo das quartas de final

Durante a partida desta sexta-feira (9), os torcedores poderão acompanhar cada lance em 15 telas espalhadas pelo The One Sports Bar & Grill, o bar oficial do Bauru Basket. A animação ficará por conta do mascote Dunk e do "Estagiário do Bauru" (personagem interpretado pelo influenciador digital Alex Alexandre). Os presentes participarão do sorteio de uma camisa oficial autografada - e quem comparecer ao evento com algum uniforme do Dragão, ganha um copo de chopp de brinde. O The One fica na quadra 17 da Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, na Vila Universitária.

SEQUÊNCIA

Depois do jogo 1, a série virá para a Cidade Sem Limites para os jogos 2 e 3, que serão realizados, respectivamente, nos dias 12 (segunda) e 14 (quarta). Os ingressos para essas partidas já estão à venda. Os valores são: R$ 15 (arquibancada), R$ 70 (cadeira numerada) e R$ 90 (cadeira de quadra). As entradas podem ser adquiridas online pelo site da Fast Ingressos e presencialmente na RR Store (Avenida Comendador José da Silva Martha, 21-80). A diretoria solicita também a doação de peças de roupas ou sacos de ração para pets, em uma campanha de solidariedade junto com a Unimed.