Goleiro Fernando Henrique está confirmado para a Copa Paulista

O goleiro Fernando Henrique, 41 anos, renovou contrato com o Noroeste para a disputa da Copa Paulista. O bauruense foi um dos líderes do grupo no Paulistão 2025. Fernando Henrique nasceu em Bauru e foi revelado nos campos distritais do município. Ainda criança, despertou o interesse das categorias de base do Santos e, depois, do Fluminense, onde ascendeu ao profissional, somando 264 partidas como titular. Chegou à Seleção Brasileira e teve conquistas expressivas. O jogador coleciona títulos nacionais e uma final de Libertadores, na qual foi, inclusive, eleito o melhor goleiro da competição mais importante das Américas, em 2008.

Em seu currículo, também estão dois títulos cariocas (2002 e 2005), a Copa do Brasil (2007), o Campeonato Brasileiro (2010) e o vice-campeonato da Copa Libertadores da América (2008).

Com a camisa do Brasil, foi convocado para defender as seleções de base 26 vezes. Jogou o Mundial Sub-20 em 2003, no qual foi campeão. Em 2004, foi chamado para o amistoso da Seleção Principal contra o Haiti, no Jogo da Paz.