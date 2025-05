Sesi Judô tem dois judocas convocados para o Grand Slam de Astana

Shirlen chega para sua primeira etapa de Grand Slam no ano após ótimos resultados no cenário nacional e continental. A judoca do Sesi-SP foi campeã da Seletiva Nacional Sênior neste ano, o que garantiu sua vaga para disputar e ser campeã do Pan-Americano e Oceania Sênior, sediado em Santiago, no Chile.

O Sesi Judô segue tendo um ano de grandes resultados no calendário nacional e internacional e a próxima disputa será mais uma etapa do Circuito Internacional da Federação Internacional de Judô. Shirlen Nascimento (-57kg) e Luan Almeida (-81kg) foram convocados para o Grand Slam de Astana, no Cazaquistão. A competição será de sexta (9) a domingo (11), com transmissão da Judo TV, Sportv, Cazé TV e Canal Olímpico do Brasil.

Já Luan parte para sua quarta edição de Grand Slam em 2025. O atleta do Sesi Judô, que tem apenas 19 anos, é líder do ranking nacional Sub-21 da categoria até 81kg, e foi medalhista de bronze no Pan-Americano e Oceania Sênior.

O Sesi Judô vem sendo destaque em 2025 e, recentemente, ajudou a equipe do Brasil a ter sua melhor campanha da história em uma edição de Pan-Americano e Oceania Sênior. Foram 16 medalhas brasileiras no individual, com três sendo de atletas do Sesi-SP (Shirlen e Michel, de ouro, e Luan, de bronze), além da participação de Shirlen no ouro brasileiro na disputa por equipes mistas.

O Grand Slam de Astana espera receber quase 400 judocas de mais de 40 países e será mais uma ótima oportunidade para pontuação no ranking mundial da modalidade. O campeão de cada categoria recebe 1000 pontos, quantia que pode auxiliar na melhoria de posicionamento dos judocas para a disputa do Campeonato Mundial Sênior, o principal torneio do calendário. O Mundial será disputado entre 13 e 20 de junho, na Hungria.