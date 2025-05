Comércio de Bauru fica aberto até as 20h hoje

Quem quiser antecipar a compra de presente para o Dia das Mães poderá encontrar diversas opções pelas lojas do Calçadão da Batista de Carvalho nesta sexta-feira (9), das 9h até as 20h. O prolongamento do horário de atendimento se dá pela expectativa no aumento de vendas e proximidade com a data comemorativa celebrada neste domingo (11), uma das mais importantes para os comerciantes de todo Brasil.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Bauru (CDL) incentivou os comerciantes a oferecerem descontos e opções de pagamento facilitado para a população. Orientação seguida pela Gold Silver, que está com promoções de óculos, joias e semijoias, itens mais procurados para presentear as mães segundo Homero Mazzini, colaborador do estabelecimento.

O Boulevard Shopping, oferecerá promoção especial em comemoração ao Dia das Mães. Desde o dia 2 de maio, os clientes que acumularem R$ 400,00 em compras ganham uma caixa Coração de Trufas Lindor 150g, da marca Lindt. Mais informações sobre a promoção estão disponíveis no site da instituição: boulevardshoppingbauru.com.br/. O Bauru Shopping, por sua vez, também promove a campanha intitulada "Meus Dois Amores", que vai até o dia 16 de junho e une duas das datas mais afetivas do ano: o Dia das Mães e o Dia dos Namorados.