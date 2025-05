'Fator internacional' de Leão 14 pode ter influenciado conclave

Leão 14 era até então prefeito do Dicastério para os Bispos, órgão do Vaticano responsável por nomear e transferir bispos em todo o mundo. Justamente por isso, explica dom Rubens, o mais novo papa teve papel central na definição do episcopado global, que passou por grandes mudanças durante o papado de Francisco. "Era ele quem levava os nomes ao papa para aprovação", cita.

Além disso, Leão 14 é agostiniano — isto é: pertence à ordem inspirada em Santo Agostinho. Antes de assumir cargos no Vaticano, viveu em missão no Peru, em uma região pobre e afastada dos grandes centros. Essa trajetória dá ao papa um perfil distinto do estereótipo americano. "Ele tem uma experiência internacional muito rica. Fala espanhol fluentemente e conhece bem a realidade latino-americana", afirma dom Rubens.

Para o bispo, isso pode significar mais atenção do novo pontífice às questões locais. "Ele deixou claro que tem conhecimento e amor pela América Latina e esse laço pode aproximar ainda mais a Igreja dessa região".