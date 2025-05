Cemitérios de Bauru terão missas e grande público no Dia das Mães

Cemitérios de Bauru já preparam homenagens para o Dia das Mães, que acontece neste domingo (11), para garantir conforto aos milhares de visitantes previstos para a data. Nos cemitérios Jardim dos Lírios e Jardim do Ypê, por exemplo, haverá missa para celebrar os entes queridos que já se foram.

Administrador do cemitério Parque Jardim dos Lírios, Rogério Costa Colnaghe conta que, no domingo, haverá missa com o padre Eduardo Campagnani às 10h30. "Teremos uma equipe à disposição para prestar informações, orientar os visitantes e também artigos como flores e velas", informou. A visitação no Jardim dos Lírios, localizado na rua Reinaldo Rubens Rosa, 344-396, Distrito Industrial 3 é das 8h às 18h todos os dias.

No cemitério Parque Jardim do Ypê, a expectativa, de acordo com a auxiliar administrativa Patrícia Geraldo, é de receber cerca de cinco mil pessoas neste final de semana. A missa campal será às 8h30 no domingo com o padre Marcos Pavan. Em seguida, haverá também soltura de balões.