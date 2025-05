Com apoio do Estado, empresa produzirá biometano em aterros

Um novo projeto para melhorar o tratamento de resíduos sólidos e contribuir com a eficiência energética irá beneficiar as regiões de Ribeirão Preto e Bauru. Por meio da iniciativa, a Bio-E, empresa subsidiária do Grupo Orizon, referência nacional na indústria de tratamento de resíduos, irá instalar plantas de biometano nos aterros dos municípios de Guatapará e Piratininga, administrados pela Estre Ambiental.

A viabilização do projeto passou a contar com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da articulação da Agência Metropolitana de Sorocaba, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (SDUH). O órgão, que já tem outras ações em andamento para otimizar o tratamento de resíduos urbanos na região de Sorocaba, como a instalação de uma usina de compostagem e a utilização de plantas de biometano, desenvolve iniciativas semelhantes com municípios da região e se reuniu com a iniciativa privada para demonstrar os projetos que estão na pauta na região de Sorocaba. A partir dessas conversas, as empresas desenvolveram projetos próprios em Guatapará e Piratininga.

"A Agem Sorocaba tem o papel de assessorar o conselho de desenvolvimento Metropolitano, bem como propor a elaboração de projetos nos municípios. A Agência tem trabalhado fortemente em projetos de tratamento Resíduos Sólidos Urbanos na região, buscando a implantação de novas usinas e contribuindo com a meta de transformar o Estado de São Paulo em referência em transição energética", diz Leodir Ribeiro, diretor executivo da Agem Sorocaba.