Consciência e evolução

Despertar o espírito do longo sono da natureza animal para as possibilidades da ascensão e realização angélica representa a conscientização do ser na vida atual. A consciência como meio de trabalho e vida, existência e ação dos pensamentos, sentimentos e vontade. Somos a nossa soma das consciências, sejam elas despertas ou não, inconscientes ou não.

O passado está sempre presente, ainda que o futuro constitua as vias de concretização e atualização. O pretérito é aceitação e harmonização. Já o futuro é concretizado por meio do trabalho, da disciplina, do perdão e do amor no presente.

O ser que se propõe à exploração do mundo interior percebe que a aprendizagem da maturidade é justa, pois grande é o poder de criação de Deus e a responsabilidade da manutenção do Universo também é grandiosa. Apenas os que conseguem provar-se fiéis com pouco podem ser designados a cuidar de patrimônios ainda mais elevados. A carga de trabalho e responsabilidade aumenta conforme o desenvolvimento do aprendiz.