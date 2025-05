Bauru: mulher e crianças são atropeladas e 1 corre risco de morte

Uma auxiliar de limpeza de 27 anos, seus dois filhos, de 2 e 3 anos, e outra criança, também de 3 anos, foram atropeladas na tarde desta quinta-feira (8), por volta das 17h, quando atravessavam a avenida Rosa Malandrino Mondelli, na altura da rotatória com a avenida Dr. Marcos de Paula Raphael, no Núcleo Habitacional Mary Dota, em Bauru. Uma das crianças sofreu fratura no fêmur e hemorragia interna e corre risco de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a condutora do veículo que atingiu as vítimas, de 59 anos, contou que trafegava pela avenida Rosa Malandrino Mondelli em seu Hyundai Tucson quando, na rotatória, um carro atrapalhou sua visão e ela acabou atingindo a mulher e as três crianças, todos meninos.

As quatro vítimas foram socorridas por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Conforme o registro policial, a mulher e seus dois filhos sofreram apenas escoriações e foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista.