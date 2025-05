Dise fecha ponto de venda de droga em condomínio fechado de Bauru

"Após efetuar contatos com o comprador, G.C.A. autoriza a entrada dos compradores no condomínio, os quais se dirigem até a frente de sua casa, desembarcam do carro ou da moto, caminham até um vaso/jardim localizado na entrada da residência e lá retiram a porção de drogas, previamente deixada no local por G.C.A.", diz, por meio de nota.

De acordo com o delegado da Dise Marcelo Bertoli Gimenes, os trabalhos de apuração começaram no início deste ano, após denúncias, e revelaram, inclusive por meio de monitoramentos a distância realizados em dias e horários alternados, que G.C.A., morador do residencial, vendia haxixe e drogas sintéticas, entre outras substâncias ilícitas, na sua casa.

Policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (8), um homem de 28 anos que, de acordo com as investigações, estaria vendendo drogas consideradas de luxo em um imóvel de um condomínio fechado de alto padrão localizado na zona sul de Bauru.

O movimento típico de tráfico no imóvel, segundo o delegado, também foi registrado por câmeras de segurança na vizinhança. Nesta quinta, com mandado de busca judicial em mãos, policiais civis da especializada foram até o endereço, deram ciência do documento ao pai do investigado e localizaram o suspeito trancado dentro de seu quarto.

Nas diligências, as equipes encontraram potes com "buchas" de maconha "colombia gold", três porções de MDMA crystal, dez porções de haxixe ice, uma porção grande e outra pequena de "shatter" de THC (droga com altíssimo teor de THC, com efeitos muito mais potentes do que maconha 'prensada'), 175 micropontos de LSD e 950 comprimidos de ecstasy.

No quarto, também foram apreendidas balanças e embalagens. "Conforme apurado, o autor comercializava o haxixe ICE a R$ 80,00 o grama, MDMA a R$ 80,00 o grama, bucha de maconha 'colombia gold' a R$ 50,00 o grama, 'shatter' de THC a R$ 100,00 o grama, cada microponto de LSD a R$ 40,00 e cada comprimido de LSD a R$ 20,00", revela o delegado.