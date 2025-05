Funcionário morre após coletivo atingir alojamento de empresa

Lins - Um funcionário de 43 anos morreu, no início da tarde desta quinta-feira (8), na região central de Lins (102 quilômetros de Lins), após coletivo da empresa de transporte onde ele trabalhava atravessar o pátio e atingir a parede do alojamento onde ele descansava. Outro funcionário, de 36 anos, também se feriu, mas não corre risco de morte.

O fato ocorreu por volta das 14h. Segundo informações da Polícia Civil, um motorista da empresa deu partida em um coletivo que estava estacionado na garagem e, logo depois, desembarcou. Por razões a serem esclarecidas, o veículo atravessou o pátio e atingiu a parede do alojamento onde os funcionários descansavam.

Um deles, R.S.L. (apenas iniciais foram divulgadas), de 43 anos, não resistiu e morreu no local. Outro funcionário, de 36 anos, foi socorrido com lesões leves e levado à Santa Casa da cidade. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e as circunstâncias do acidente, registrado como homicídio culposo, serão investigadas.