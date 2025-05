Morre a assistente social Elisabeth Bonfim, do Centrinho da USP

Faleceu nesta quarta-feira (7) à noite, em Bauru, a assistente social Elisabeth de Oliveira Bonfim, 66 anos, servidora do Centrinho, unidade do Hospital das Clínicas (HC) da USP, muita querida entre colegas de trabalho e amigos em geral.

O sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (8), às 15h, no Cemitério Jardim do Ypê. Elisabeth estava internada há semanas em um hospital de Bauru para tratamento de um câncer agressivo, mas não resistiu. Ela deixa o marido Manuel Bonfim e familiares.

Católica devotada, tinha uma participação muito ativa e de muitas décadas nas comunidades católicas de Bauru. Frequentou e atuou por muito tempo a Igreja de Santo Antonio, na Bela Vista, onde residiu, e na Paróquia do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no Jardim Panorama. Elisabeth era do Apostolado da Oração e da Comunidade Focolare, nas quais atuava com muita dedicação e amor ao próximo. Por décadas, ela contou no coral Arte Viva, onde também foi diretora administrativa.