Polícia Civil prende suspeito de 'sequestro-relâmpago' em Bauru

Em uma propriedade rural em Boraceia, as equipes detiveram um jovem de 25 anos, destinatário da transferência bancária via Pix forçosamente efetuada pela vítima, que foi encaminhado à Deic para prestar esclarecimentos. Objetos de interesse para as investigações também foram apreendidos.

O roubo

No dia do roubo, a mulher teve seu Volkswagen T-Cross "fechado" por um Ford Ka na avenida José Vicente Aiello. Dois indivíduos armados entraram no carro da vítima e a obrigaram a dirigir até uma estrada de terra e a realizar uma transação via Pix no valor de R$ 1 mil para a conta de um terceiro indivíduo.