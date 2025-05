Acidente em Bauru deixa motociclista em estado grave

O condutor de uma motocicleta foi socorrido em estado grave, no início da tarde desta quinta-feira (8), após sofrer um acidente na quadra 23 da rua Capitão Gomes Duarte, no cruzamento com a rua Manoel Pereira Rolla, na Vila Universitária, em Bauru. Informações extraoficiais indicam que, na queda, ele teria ferido a cabeça após a moto colidir com um Corolla. O garupa conseguiu saltar antes do impacto, segundo a Polícia Militar (PM).

De acordo com a corporação, os dois estavam sendo acompanhados por uma viatura, que deu ordem de parada, mas não foi obedecida. A equipe realizava patrulhamento na avenida Rodrigues Alves quando se deparou com a moto em alta velocidade, conforme relataram os policiais.

Após a colisão, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e entorpecentes. A equipe acrescentou que o passageiro afirmou ter buscado a droga no Jardim Ouro Verde, com a intenção de comercializá-la na cidade de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).