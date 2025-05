Conquiste o digital: sua marca em destaque nas redes

Em um mundo cada vez mais conectado, a presença online é essencial para se destacar no mercado e alcançar um público diversificado. Com mais de 345 mil seguidores, as plataformas de mídia social do Jornal da Cidade desempenham um papel crucial na expansão da visibilidade da sua marca.

Ao anunciar em nossas redes, você estará presente nos feeds de notícias de milhares de usuários, potencializando seu alcance e fortalecendo o relacionamento com clientes em potencial.

COMO ANUNCIAR

Entre em contato com o nosso setor de relacionamento e negócios para discutir suas metas e objetivos publicitários. Nossa equipe trabalhará junto com você para criar uma campanha personalizada que atenda às suas necessidades específicas.

Telefone: (14) 3104-3104 (opção 5)

E-mail: mkt@jcnet.com.br, comercial@jcnet.com.br ou anuncios@jcnet.com.br