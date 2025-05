Homem morre após engavetamento com moto, carro e três caminhões

De acordo com o portal da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), por motivos ainda a serem esclarecidos, o automóvel de passeio colidiu na traseira da motocicleta. Com o impacto, o condutor foi projetado ao solo, sofreu ferimentos graves e não resistiu. O motorista da primeira carreta, que seguia logo atrás, freou de forma brusca para evitar o atropelamento e, como consequência, provocou um engavetamento envolvendo os dois caminhões que vinham na mesma direção.

Em nota, a Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart) informou que as pistas nos sentidos Leste (Interior–Capital) e Oeste (Capital–Interior) da SP-327 ficaram interditadas no quilômetro 21+100, em Ourinhos, por conta do acidente. O trecho está sinalizado e conta com apoio do Policiamento Rodoviário e do Corpo de Bombeiros. Unidades de resgate da Cart também estiveram no local.