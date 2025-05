Bauru: vídeo mostra evento que antecipou vida cultural no teatro

Ainda no início das obras, erguidas sobre as ruínas de um antigo Mercado Municipal de Bauru, o Teatro “Celina Lourdes Alves Neves” recebeu suas primeiras performances artísticas. Era dia 11 de agosto de 1995, com o prédio ainda ‘no esqueleto’, quando um vídeo registrou o lançamento do livro “Um violino para os gatos” do escritor Lucius de Mello, também autor de “Eny e o grande bordel brasileiro”.

As imagens cedidas ao JC mostram o espaço que se tornaria um dos grandes patrimônios culturais bauruenses ainda germinando e que foi reinaugurado na noite desta quarta-feira (7).

A organizadora do evento literário, Glorinha Reis, então proprietária do Empório Cultura Café Brasil, decidiu ressignificar a construção. O local foi preparado com tapetes vermelhos e mesas para acolher com segurança os convidados em um ambiente que misturava o rústico com a vanguarda.