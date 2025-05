Bom Prato de Bauru servirá cardápio especial para celebrar Mães

Para homenagear as mães da região de Bauru, os restaurantes populares do Programa Bom Prato vão servir, nesta sexta-feira (9), almoços especiais de Dia das Mães. Os cardápios vão contar com sobrecoxa assada com mostarda e mel, copa lombo entre outros pratos deliciosos e nutritivos.

A região de Bauru conta com quatro unidades do Bom Prato, que possuem a capacidade de fornecer 6,3 mil refeições diariamente para os frequentadores do programa. O restaurante central fica na quadra 9 da rua 1º de Agosto. O outro fica na rua Dr. Arnaldo Miraglia, quadra 6, no Núcleo Edson Francisco da Silva (Bauru XVI).

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) do Estado, o programa Bom Prato foi criado em 28 de dezembro de 2000. Tem como finalidade oferecer refeições saudáveis, de alta qualidade e a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.