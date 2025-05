Jaú: HAC faz alerta no Dia do Câncer de Ovário

Jaú - Comemorado no dia 8 de maio, o Dia Mundial do Câncer de Ovário busca ampliar a conscientização sobre a doença, uma das neoplasias ginecológicas mais silenciosas e de difícil diagnóstico nas fases iniciais. Referência nacional em tratamento oncológico, o Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) oferece infraestrutura moderna, equipe multiprofissional especializada e atendimento humanizado para pacientes em todas as fases do tratamento.

Para mulheres de Jaú, a instituição também oferece programa para detecção precoce e tratamento da doença. O Instituto de Prevenção do Câncer Ginecológico fica na rua Rui Barbosa, 374. O horário de atendimento é das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira; e das 8h às 12h, aos sábados. Informações podem ser obtidas pelo (14) 3602-1241.

"Sabemos que, quando diagnosticado precocemente, o câncer de ovário tem mais chances de tratamento e controle", ressalta a ginecologista Elisa Beatriz Simioni, coordenadora do Departamento de Ginecologia Oncológica do HAC. A probabilidade de desenvolver a doença é maior para mulheres acima de 60 anos, que nunca engravidaram e obesas. O histórico familiar também é importante.