Bocaina ganha novo museu com foco no turismo

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), inaugurou nesta quarta-feira (7) o Museu Turístico Municipal, construído com recursos do Estado no total de R$ 560 mil, com o objetivo de promover a infraestrutura turística em Bocaina (69 quilômetros de Bauru).

A obra consistiu na construção de uma nova edificação, com salão de exposições, sala de audiovisual, copa, sanitários masculino, feminino e para pessoas com deficiência, muro de fechamento e acessibilidade.