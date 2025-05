Confiança é como juros baixos: quando tem, muda tudo

O americano, que já teve mais fé em seus presidentes do que em dólar forte, anda desconfiado até do próprio bolso. A mais recente pesquisa da Gallup revela que 44% dos estadunidenses confiam na liderança econômica de Donald Trump em 2024 — número que flerta com sua média de mandato (46%), mas ainda abaixo do índice de estreia em 2017 (48%).

Para comparar, George W. Bush surfou a onda patriótica pós-11 de setembro com 73%. Já Joe Biden e o próprio Bush amargaram 34% e 35% nos momentos de baixa. Moral da história: confiança sobe como foguete, cai como piano.

No quesito religião, os EUA pararam de "desacreditar". Após anos de queda, a fé estacionou: 45% protestantes, 21% católicos, 10% de outras crenças e 22% sem religião — patamar constante desde 2018. O secularismo perdeu tração, mas a religiosidade não retomou embalo.