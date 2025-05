Reclamação serviço do dae

Em 8 de novembro de 2024, informei ao DAE a existência de uma tampa de ferro redonda em um poço de visita da rede de esgoto muito abaixo do nível do asfalto, sito à rua Vivaldo Guimarães, quadra 14, esquina da Rua Gustavo Maciel - Protocolo 913654 - e, solicitei o reparo, ou seja, colocar a tampa na altura do nível do asfalto.

O serviço não foi feito.

Em 28 de fevereiro de 2025, liguei ao DAE novamente - Protocolo 928014 - e até hoje o serviço não foi realizado.