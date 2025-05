BC enxuga liquidez para controlar a inflação

A inflação é um dos maiores desafios econômicos enfrentados por países ao redor do mundo. No Brasil, o Banco Central tem adotado uma política monetária rigorosa para conter as pressões inflacionárias, utilizando a elevação da taxa de juros como principal ferramenta.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central tem feito seu trabalho e mantém a taxa básica de juros elevada. A política monetária restritiva, visa reduzir a liquidez na economia, ou seja, diminuir a quantidade de dinheiro disponível para empréstimos e gastos, além de estimular os poupadores a adiarem o consumo.

A alta dos juros é uma medida eficaz para controlar a inflação. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o custo do dinheiro sobe. Isso significa que empréstimos e financiamentos ficam mais caros, desestimulando o consumo e os investimentos. Com menos dinheiro circulando, a demanda por bens e serviços diminui, ajudando a estabilizar os preços.