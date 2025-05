Jovem é preso em Arealva após ameaçar a namorada de 17 anos

Arealva - Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (7), em Arealva (41 quilômetros de Bauru), após ameaçar sua namorada, uma adolescente de 17 anos, e praticar violência psicológica contra ela. Com medo, a vítima chegou a ficar trancada em um quarto por quase uma hora.

Segundo o registro policial, a adolescente morava em Marília e mudou-se para Arealva há alguns meses para conviver com o suspeito. Durante o relacionamento, por conta de ciúmes e oscilações constantes de humor do jovem, ela contou que passou a ser agredida com chutes e socos e chegou a ser esganada.

Nesta quarta, o suspeito foi até a casa de um familiar dele, onde a namorada estava trabalhando, e passou a ameaçá-la, dizendo que a levaria de volta para sua cidade de origem. Com medo, a vítima trancou-se em um quarto e o jovem tentou arrombar a porta e a janela durante quase uma hora, sem sucesso.