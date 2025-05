Morador impede furto e suspeito volta para agredi-lo em Bauru

Um homem de 46 anos foi agredido, na tarde desta quarta-feira (7), no Jardim Bela Vista, em Bauru, após impedir que um suspeito fugisse levando cerca de 10 quilos de cabos retirados de sua residência, avaliados em aproximadamente R$ 4 mil. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o acusado, detido pela vítima, foi preso em flagrante por furto, ameaça e lesão corporal.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o morador estava em sua casa quando percebeu que a energia elétrica havia sido interrompida e ouviu barulhos no telhado e latidos dos cachorros. Ao sair para verificar o que havia ocorrido, deparou-se com um homem descendo do telhado com um saco contendo cabos retirados do imóvel.

A vítima disse à polícia que impediu o furto e pediu ao suspeito para que fosse embora. Inconformado, o homem retornou minutos depois e passou a arremessar tijolos na residência. Na sequência, ameaçou o morador de morte e começou a agredi-lo com chutes, mas foi contido durante luta corporal até a chegada da viatura.