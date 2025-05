Suspeita de matar marido em Jaú já matou outro companheiro antes

Jaú - A mulher de 45 anos detida pela Polícia Militar (PM), na noite desta terça-feira (6), em um sítio na zona rural de Jaú (47 quilômetros de Bauru), suspeita de matar a pauladas o marido, de 41 anos, no último domingo (4), queimar o corpo dele e jogar as cinzas no rio Jaú, já havia sido condenada pela morte de outro companheiro, e chegou a ficar presa por sete anos. A informação conta do boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial de Jaú. Na ocasião, ela foi sentenciada juntamente com um vizinho e alegou que seu companheiro abusava sexualmente de sua filha de 13 anos.

Conforme divulgado pelo JC com base no registro policial, no caso mais recente, a PM recebeu uma ligação anônima informando sobre suposto homicídio em uma propriedade rural localizada às margens da rodovia Deputado Amauri Barroso de Sousa (SP-304), que liga Jaú à Dois Córregos, e uma equipe seguiu até o local para verificar a informação.

Horas antes, a suspeita, A.S., havia procurado o plantão policial para comunicar o desaparecimento de seu marido, J.F.S.. Inicialmente, segundo a polícia, ela disse que ele fazia uso de entorpecentes e estava sumido desde domingo. Depois, acabou revelando que o matou com duas pauladas na cabeça, no interior do sítio, após ser agredida por ele com socos no peito e nas costas.