Unimed Bauru lança campanha do agasalho para pessoas e pets

A Unimed Bauru lançou nesta quarta-feira (7) a 11ª edição da Campanha do Agasalho para Pessoas e Pets, em parceria com o Alameda Rodoserv Center. O lançamento oficial contou com um evento voltado à imprensa, realizado no próprio Alameda Rodoserv.

A campanha segue até 25 de julho e tem como objetivo arrecadar roupas, cobertores, calçados, ração e mantas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e animais abandonados.

As doações podem ser entregues nos seguintes pontos: sede administrativa da Unimed (Rua Gustavo Maciel, 11-30), Centro de Diagnóstico (Rua Agenor Meira, 12-34) e Alameda Rodoserv Center (Rua Luís Levorato, 1-55 – km 335 da Rodovia Marechal Rondon).