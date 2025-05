Quatro estabelecimentos são alvos de operação da Receita em Bauru

A Receita Federal, com apoio da Polícia Militar, inicia nesta quarta-feira (7), em Bauru e região, além de diversas capitais do País, a Operação Fumus Iuris, com o objetivo de combater o comércio de cigarros convencionais e eletrônicos contrabandeados. Quatro estabelecimentos são alvos na cidade.

Desde 2024, já foram apreendidas mais de 3 milhões e 600 mil unidades de cigarros eletrônicos. As ações dos agentes e dos policiais militares estão em andamento também em Botucatu, Marília, Assis, Ourinhos, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. O balanço de apreensões e prisões ainda não foi divulgado, e o JCNET.

O nome da ação vem das palavras "fumaça" e "direito" em latim. Segundo informações da Receita Federal, a prática combatida afeta gravemente a saúde pública, o sistema de saúde e a economia nacional. Esses dispositivos, os quais não possuem qualquer controle sanitário, contêm substâncias tóxicas capazes de causar doenças respiratórias, cardiovasculares e danos neurológicos, com efeitos especialmente nocivos sobre jovens. Além disso, a Receita destaca que o comércio ilegal desses produtos alimenta o crime organizado, sonega impostos e causa prejuízos milionários aos cofres públicos, enfraquecendo a economia formal e prejudicando empresas que operam dentro da legalidade.