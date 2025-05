DAE abre inscrições para sete concursos nesta quarta-feira

O cargo de operador de máquinas exige a conclusão do ensino fundamental, além de Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”, definitiva e válida, com autorização para exercer atividade remunerada. O salário inicial é de R$ 2.567,30 mais benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação, para jornada de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 70,00.

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) abre nesta quarta-feira (7) as inscrições de sete concursos públicos, para os cargos de auxiliar desenhista técnico projetista (edital 003/2025), operador de máquinas (edital 004/2025), topógrafo (edital 005/2025), encanador (edital 006/2025), técnico de educação e gestão ambiental (edital 007/2025), soldador (edital 008/2025) e leiturista e entregador de avisos (edital 009/2025). As inscrições devem ser realizadas das 9h desta quarta-feira às 16h do dia 21 de maio, exclusivamente no site www.daebauru.sp.gov.br , na área ‘Concursos Públicos’ da página.

O cargo de topógrafo exige a conclusão do ensino médio e curso técnico em área afim. São aceitos curso técnico agrícola com registro no CFTA ou curso técnico em agrimensura, fotogrametria, geodésia e cartografia, topografia ou geomensura com registro no CRT. O salário inicial é de R$ 2.750,36 mais benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação, para jornada de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 75,00.

O cargo de encanador exige a conclusão do ensino fundamental e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, definitiva e válida, com autorização para exercer atividade remunerada. O salário inicial é de R$ 2.084,32 mais benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação, para jornada de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 55,00.

O cargo de técnico de educação e gestão ambiental exige a conclusão do ensino médio e curso técnico em meio ambiente, gestão ambiental, saneamento, sistemas de saneamento e meio ambiente, além de registro profissional no conselho de classe. O salário inicial é de R$ 2.567,30 mais benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação, para jornada de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 70,00.