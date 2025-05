Homenagem aos Povos Ciganos começa domingo

A Secretaria de Cultura realiza de 11 a 15 de maio a Semana em Homenagem aos Povos Ciganos, com programação gratuita e aberta ao público. A abertura será no domingo (11), às 18h, no Centro Cultural Carlos Fernandes Paiva (av. Nações Unidas, 8-9), com a 2ª edição da Festa em Homenagem aos Povos Ciganos. O evento contará com apresentações de dança, música e poesia, além de barracas com comidas típicas, artesanatos e oraculistas. Na segunda (12), às 19h, o público poderá participar de uma aula aberta de dança . Programação: https://www2.bauru.sp.gov.br/materia.aspx?n=46107