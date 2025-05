Semana do Hip Hop: inscrições para comissões

A Secretaria de Cultura está com a convocação aberta para a seleção de representantes da sociedade civil para compor as comissões organizadoras e de seleção da Semana Municipal do Hip Hop de 2025. Podem participar entidades juridicamente constituídas e sediadas em Bauru, que estejam ligadas ao movimento Hip Hop e a movimentos culturais relacionados. Cada entidade poderá indicar representantes para compor as comissões responsáveis pela organização e avaliação das propostas inscritas. A comissão organizadora será formada por três representantes do poder público e por três representantes da sociedade civil ligados ao movimento Hip Hop. Ela será responsável pela elaboração do calendário de atividades e pelos procedimentos de realização da Semana. Já a comissão de seleção será composta por um representante da Cultura e pelos 3 indicados da sociedade civil selecionados nesta convocação, com a atribuição de analisar e selecionar as propostas. As indicações devem ser feitas exclusivamente por ofício, enviado para o e-mail acaocultural@bauru.sp.gov.br até o dia 12 de maio, próxima segunda-feira. A Portaria com todas as informações está no Diário Oficial do dia 29 de abril.