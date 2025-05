Casa da Esperança de Bauru estreia projeto cultural Telapalco

A Casa da Esperança de Bauru será palco, nesta quarta-feira (7), de um espetáculo muito especial: a estreia local do projeto cultural Telapalco, que une oficinas de dança e formação cidadã. A iniciativa atenderá gratuitamente 100 crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da instituição.

Com apresentações marcadas para 9h30 e 13h30, o evento abre oficialmente as atividades do Telapalco em Bauru, levando ao público um recorte do processo artístico e pedagógico que será desenvolvido ao longo dos próximos meses. A entrada é gratuita e aberta à comunidade.

O projeto Telapalco é uma realização nacional da Velloni Produções, através da Lei de Incentivo à Cultura, e está presente em 32 cidades brasileiras. Foi idealizado com o objetivo de democratizar o acesso à linguagem da dança e do audiovisual entre crianças e jovens de regiões afastadas dos grandes centros culturais. Por meio de oficinas práticas mediadas por jogos, os participantes desenvolvem roteiros, aprendem técnicas corporais e produzem seus próprios espetáculos e curtas-metragens.