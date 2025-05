Prefeitura de Piratininga: vaga para dois cargos

A Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) abriu processo seletivo para contratação, por prazo determinado, de pedreiro e ajudante geral. Os interessados devem ter ensino fundamental incompleto (1º grau) ou equivalente. Para o primeiro cargo, é necessário experiência.

Para pedreiro, são oferecidas duas vagas, e remuneração bruta de R$ 2.106,40. Já para ajudante geral, são cinco vagas, e a remuneração é de R$ 1.853,63. Nos dois casos, a carga horária é de 40 horas semanais, e há a possibilidade de recebimento de adicional de insalubridade.

As inscrições devem ser feitas no Paço Municipal, na Praça Dr. Mário Ribeiro da Silva, n.º 14, Centro, até 9 de maio. O edital pode ser consultado no site www.piratininga.sp.gov.br. Informações pelo (14) 3265-9530.