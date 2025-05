Ibitinga: Festival do Enxoval busca fomentar turismo

A Cadeia Produtiva Local (CPL) Bordados vai realizar o primeiro Festival do Enxoval de Ibitinga (90 quilômetros de Bauru) entre 7 e 10 de maio, na região central. A ação contará com várias atividades, das 8h às 18h durante a semana, e, no sábado, das 7h às 14h. No dia 10, haverá também Feirinha do Artesanato, das 5h às 13h.

A CPL usou recursos do programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), no evento. "Ao longo do planejamento da cadeia produtiva local, pensamos em várias ações para estimular o turismo local. O evento antecede o Dia das Mães, por isso foi uma escolha de data coerente, pois teremos muitos artigos para casa e decoração", explica Janaina Fabri, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Ibitinga, gestora da CPL.