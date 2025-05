Emdurb realiza blitz educativa com motoristas no 'Maio Amarelo'

Com o tema "Desacelere. Seu bem maior é a Vida", a Emdurb realizou, na tarde desta terça-feira (6), uma blitz educativa na avenida Getúlio Vargas. A ação teve como objetivo conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância de obedecer às leis de trânsito.

O cruzamento entre a avenida Getúlio Vargas e a rua Jorge Nasralla foi escolhido por apresentar intenso fluxo de veículos e pedestres, em razão das empresas localizadas na região. Durante a atividade, aproximadamente 350 pessoas foram abordadas e orientadas no momento de fechamento do semáforo.

A iniciativa contou com a participação do Setor de Educação e do Grupo de Operações de Trânsito da Emdurb, além do Detran e da Polícia Militar, também estiveram presente na ação a presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, e o diretor de Trânsito e Transportes, Adilson Caldeira.