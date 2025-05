Começa contagem regressiva do maior evento aéreo civil do Brasil

A réplica em tamanho real do 14 Bis, aeronave histórica de Santos Dumont, também está confirmada e promete retornar ao evento como um dos pontos altos da visitação. A estrutura estará aberta para fotos e interação com o público, com a presença do idealizador do projeto, o empresário e piloto Alan Calassa, que compartilhará os bastidores da construção e do voo simbólico da réplica.

Entre os destaques deste ano está a participação de caminhões militares restaurados, que estarão em exposição com modelos robustos como o Mamute e o Unimog, veículos originalmente utilizados pelas Forças Armadas e hoje adaptados para missões civis e ações humanitárias. Atração inédita no evento, promete chamar a atenção de entusiastas e do público em geral.

Faltam 30 dias para o Arraiá Aéreo - Inspirando Gerações, que acontece nos dias 7 e 8 de junho, no Aeroclube de Bauru. Considerado o maior evento aéreo civil do país, a 10ª edição traz programação diversificada com balonismo, paraquedismo, exposições de aeronaves, atrações culturais e gastronômicas.

O evento contará ainda com apresentações de balonismo e paraquedismo, além de exposições estáticas de aeronaves civis e militares. O público também poderá visitar estandes voltados à ciência, astronomia, aviação e tecnologia, com presença confirmada de representantes do Exército, Marinha, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Corpo de Bombeiros. A programação inclui ainda simuladores de voo e de corrida automobilística.

As crianças terão um espaço exclusivo na Área Kids, onde o "Discovery", maior escorregador inflável do Brasil, promete ser uma das atrações mais procuradas. Na parte cultural, o Arraiá Aéreo oferece shows musicais ao vivo e atrações artísticas que completam a experiência. A gastronomia típica das festas juninas estará presente com barracas de comidas variadas, reforçando a atmosfera popular do evento sem perder o foco em sua missão educativa.

Vale lembrar que o Arraiá Aéreo já protagonizou momentos históricos, como a releitura do voo do 14 Bis ao lado da Esquadrilha da Fumaça e a reprodução de cenas do filme Top Gun, que inspiraram projetos como o Moto e Avião. Além disso, Bauru é a cidade natal do astronauta Marcos Pontes, primeiro brasileiro a realizar uma missão espacial a bordo da Estação Espacial Internacional. Ele estará presente durante os dois dias do evento, participando das atividades e conversando com o público.