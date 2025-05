Festival de Orquídeas tem plantas para todos os gostos

Com cores, tamanhos e aromas variados, as orquídeas encantam e embelezam os ambientes, jardins e agora também o Boulevard Shopping, que promove o "Festival das Orquídeas"reunindo a beleza das plantas e as diferentes espécies num mesmo local. O evento vai até 11 de maio.

Na exposição, os visitantes poderão encontrar orquídeas das variedades Cattleya Walkeriana, Catasetum Negro, Vandas, e outras opções decorativas, como vasos para arranjos, arranjos prontos, produtos para cultivo e peças em artesanato.

"O público poderá conhecer as variedades e opções de orquídeas, conversar com nossos especialistas e, ainda, receber dicas de cultivo da planta. O espaço está lindo, colorido, florido e cheio de vida", afirma o orquidófilo e proprietário do Orquidário Bauru, Alex José Miranda.