Apeoesp: 9 escolas de Bauru têm ensino noturno; antes eram todas

Sindicatos da educação em Bauru criticam o que chamam de sucateamento da rede estadual de ensino e acusam o Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo Estadual, de forçar resultados positivos nas instituições escolares.

Representantes do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) e do Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo (Udemo) afirmam que a Secretaria de Educação (Seduc) intensificou a partir de 2023 o fechamento de salas, sobretudo do ensino noturno, o que teria ampliado a evasão escolar. Antes, lembram, todas as 33 escolas estaduais com ensino médio de Bauru contavam com salas abertas à noite. Atualmente são apenas nove.

A redução de salas tem como principal efeito a evasão escolar, avaliam os sindicalistas, segundo as quais o aluno tende a abandonar o ensino quando não há turmas disponíveis em escolas próximas à sua residência — de acordo com as entidades, nestes casos o jovem prioriza o trabalho para ter fonte de renda. Os sindicatos afirmam ainda que há demanda pelo noturno em diversos pontos da cidade, mas que não há interesse em abrir essas salas de aula em razão do baixo rendimento dos estudantes desse período.