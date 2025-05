EE Morais Pacheco será Cívico-Militar, mas Durval não

"A votação a favor do modelo foi contabilizada quando a escola alcançou o quórum mínimo (50% um) e registrou, pelo menos, 50% um dos votos válidos. Cada voto foi computado apenas uma vez. Ou seja, as unidades que tiverem 2ª e 3ª rodadas só puderam contar com os votos de quem não votou na rodada anterior", acrescenta.

"No total, foram computados mais de 106 mil votos da comunidade escolar. Dos quais 87% a favor da implantação do programa. Três escolas aprovaram a proposta com 100% dos votos válidos", completa a pasta.

O programa será implementado em unidades de 89 municípios paulistas, incluindo a capital, região metropolitana, litoral e interior. Desses 89, 80 são cidades com IDH abaixo da média estadual e 37 estão abaixo da média nacional. A previsão é que cerca de 50 mil estudantes sejam atendidos pelo modelo.