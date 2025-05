Seconci Bauru orienta trabalhadores da construção sobre família

Com o objetivo de reforçar orientações, divulgar instruções e auxiliar no acesso à informação, durante todo o mês de maio, a Unidade de Bauru do Seconci-SP (Serviço Social da Construção) realiza a campanha de Planejamento Familiar nos canteiros de obras das construtoras parceiras.

O Planejamento Familiar trata-se de um conjunto de ações que visam ajudar indivíduos e casais no controle da fertilidade, com o acesso à informação e ao direito de escolha sobre quando e/ou quantos filhos ter, por exemplo. A temática abrange também a escolha dos métodos contraceptivos, aconselhamento sobre saúde reprodutiva e sexual, apoio e acompanhamento durante a gestação.

"Estamos falando do setor da construção civil, cenário em que há predominância do público masculino. Isso não significa que a informação não deve chegar até os canteiros de obras. Pelo contrário, levamos essa temática para homens, pais e avôs, que serão os 'mediadores' e responsáveis em compartilhar esse conhecimento para dentro de casa, com suas companheiras, irmãs, filhas ou, até mesmo, com amigos e colegas", afirma Rafael Oliveira, supervisor da Regional Bauru.