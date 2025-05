Água é vida. A partir do redor das águas da lagoa, da represa, do rio e do mar, é que inicia vida saudável e atraente onde o povo busca lazer e descanso. Bem investido, enriquece não só o local, mas o próprio município.

Temos profissionais de Engenharia e Arquitetura com capacidades para apresentar projetos das mais variadas sugestões para a Lagoa Quinta da Bela Olinda. Tais como construção de vias para ciclovias e pedestres ao redor da lagoa. Espaço com jardinagem, parque infantil, vendas de lanches, artesanatos, feira ao ar livre, etc.

Na cidade de Bauru só temos uma lagoa, do Vitória Régia, projetada e concretizada por arquiteto e urbanista Jurandyr Bueno Filho, que também foi vice-prefeito e vereador desse município e consultor da ONU com visão para preservação do patrimônio histórico mundial. E na área rural temos apenas no Sítio Sakai, construído por Shozo Sakai.

Precisamos investir para enriquecer o município. Não para empobrecer. Que eu entenda, vereadores e deputados representam o povo para apresentar projetos novos e significativos e buscar verbas junto aos governos municipal, estadual e federal.