Importância do Comdema para a Bauru - Sem Limites!

Trata-se de um órgão paritário e compartilhado entre a sociedade civil organizada e o Poder Público e que conta com a participação de representantes voluntários de entidades acadêmicas, organizações não governamentais, polícia ambiental e com número equivalente de representantes de órgãos públicos da cidade.

Nascido em meio as turbulências sociais e políticas existentes no Brasil e na nossa cidade no final dos anos 80, este Conselho Deliberativo já deu e continua oferecendo excelentes contribuições em pról do meio ambiente de Bauru. Foi pioneiro e trata-se do segundo Conselho desta natureza criado em nosso País e por isto sempre mereceu respeito além das nossas fronteiras.

Como nunca teve uma sede fixa definida, suas reuniões são itinerantes e sempre dependeu da boa vontade de quem cede o espaço para que as reuniões possam acontecer. Aliás, o Comdema Bauru nunca teve sequer uma mesa de sua propriedade, um microcomputador e raríssimas vezes na sua existência quarentona teve um servidor público a disposição para elaborar e revisar suas atas e sempre dependeu da boa vontade do Secretário de Meio Ambiente de plantão ou do voluntariado dos dirigentes do Conselho Gestor.

Em sua vida quarentona o Comdema sempre contou em sua composição com figuras ilustres do setor ambientalista como Rodrigo Agostinho - ex-prefeito e presidente do Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente um dos principais órgãos do meio ambiente do País; também já contou com a participação de Clodoaldo Gazetta - ex-prefeito.

Outra curiosidade na história do Comdema é que a Câmara Municipal não tem um representante que frequente regularmente suas reuniões e estranha-se que a nossa Casa de Leis ainda não possua uma Comissão Parlamentar exclusiva para os assuntos ligados ao meio ambiente. Comenta-se que esta aberração será corrigida ainda nesta legislatura e talvez agora com um assessor a mais sobre algum tempo para dar mais atenção as questões ambientais.